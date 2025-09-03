韓国で14年連続売上No.1*²を誇る人気ダーマコスメ「メディヒール」から、日本限定「30枚マスク」シリーズの第6弾が登場！新作『PDRNリフティングマスク』と環境に配慮した『詰め替えリフィル』、さらに濃密美容成分を凝縮した『ラッピングセラムマスク』がラインナップ。2025年8月31日からQoo10メガ割にて先行販売され、注目の新アイテムをお得に手に入れるチャンスです♡ PDRNリフティングマスク＆