女優中条あやみ（28）が3日、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新アトラクション「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜」のオープニングセレモニーに出席した。4日から順次開催する「ハロウィーン・イベント2025」の1つとして、USJと中条がミューズを務める「KATE」が初共創したアトラクション。中条は黒のドレスに黒のリボンという“魔女コーデ”で登場。大阪出身ということで、USJには「年パスを持っていまし