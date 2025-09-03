元日本ハム投手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“ハンカチ王子”として一世を風靡（ふうび）したが、イチロー氏に”元祖ハンカチ王子”であることを告げられたことがあると明かした。MCハライチ岩井勇気が「野球部の先輩から“ハンカチ王子”ネタについてからかわれたことがある、っぽい」と問うと、斎藤氏は「これ、言っていいのか、わかんないスけど」とぼそり漏