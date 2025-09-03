9月3日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が北京・天安門広場で開催され、盛大な閲兵式が行われました。先進的な早期警戒管制機、戦闘機、爆撃機、輸送機などで構成された空中編隊が、次々と広場上空を飛行しました。（提供/CRI）