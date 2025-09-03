都ホテル尼崎が、2025年9月1日〜10月31日の期間限定で実施する「ハロウィーンアフタヌーンティー」。今年は「シャレコーベ・ミュージアム」（兵庫県尼崎市）とのコラボレーションで、双方の利用客・来館者にお得な特典も用意されている。都ホテル尼崎とシャレコーベ・ミュージアムに話を伺った。【写真】なるほど、相性バッチリ！と膝を打つコラボですシャレコーベ・ミュージアムの世界観とハロウィーンの融合が魅力的な企画にシャ