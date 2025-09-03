巻かれたロングヘアにガーリーなコーデ整形に3000万円以上を使ったことを公表している、人気YouTuberで実業家のエレガントな姿に注目が集まっている。「秋のモカあかり、かわいい」とインスタグラムに書き込みドリンクを手に柔らかい表情を見せているのはRちゃんこと、大野茜里(29)。優雅な雰囲気の中に可愛らしさもあり、色気漂う甘めなコーデとなっている。SNS上では「自分自身プラスな事しかないですよね！」「私では整形