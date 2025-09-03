来年の北中米ワールドカップに向け、いよいよヨーロッパ予選に臨むスペイン代表。８月29日に発表されたメンバー26人のうち、８月30日にMFのガビ（バルセロナ）が、９月１日には同じくMFのファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）が負傷離脱。代わりにMFのアレイシ・ガルシア（レバークーゼン）が追加招集された。グループEに組み込まれたスペインは、トルコ、ジョージア、ブルガリアと出場権を争う。11月までの“短期決戦