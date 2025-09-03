DeNAの宮崎敏郎内野手（36）が3日、右膝後十字じん帯部分損傷で抹消されることが分かった。この日の午前中に広島市内の病院で診断された。代わって東妻純平捕手（24）が昇格する見込み。宮崎は前日の広島戦の7回に迎えた第4打席で自打球を膝に当て、負傷。途中交代となっていた。チームは8月7日に、牧が左MP関節尺側側副じん帯修復術の手術を受け離脱することを発表。再び主力が離脱するという痛すぎる事態となった。