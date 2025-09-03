サックス奏者の米澤美玖（33）が3日までに自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。米澤は自身の指を握る赤ちゃんの手の写真を投稿し、「先日無事に第一子を出産しました」と報告。「母子共に健康です」と明かし、「温かく支えてくださった皆さまに心より感謝しております！」と感謝の言葉をつづった。今後については「まだお休みを頂きますが育児と仕事の両立を目指し体調を見ながら少しずつ活動も続け