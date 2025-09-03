政府は3日までに、欧州連合（EU）が7年間で約16兆円を投じる大型研究開発支援プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」に参加する意向を固めた。参加に向け交渉を進めている。日本からは従来も自己資金で研究チームに加わることはできたが、国として枠組みに入れば、研究計画を提案し資金獲得を狙えるようになる。プログラムは気候変動問題の解決や持続可能な開発目標の達成を掲げる。トランプ米政権が地球規模の課題に背を向け、