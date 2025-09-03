東京証券取引所3日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落し、節目の4万2000円を割り込んだ。前日の米国市場で株価指数がそろって下落した流れを引き継いだ。終値は前日比371円60銭安の4万1938円89銭。東証株価指数（TOPIX）は32.99ポイント安の3048.89。出来高は約22億3610万株だった。