岐阜県本巣市の川岸に愛知県の53歳女性の遺体が遺棄された事件で、岐阜中署捜査本部は3日、女性の首を圧迫して殺害したとして殺人の疑いで岐阜市、自称自営業立花浩二容疑者（55）と、同居する内縁関係の無職神原美希容疑者（35）を再逮捕した。再逮捕容疑は共謀して8月6日、岐阜県内でパート従業員立野恵子さん＝愛知県常滑市＝の首を圧迫して窒息死させた疑い。両容疑者は共謀して7日に立野さんの遺体を本巣市の川岸に遺棄