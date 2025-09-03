フィリピンで銃撃され死亡した日本人2人の遺体が帰国しました。今後、警視庁による司法解剖などが行われる予定です。この事件は先月15日、フィリピンの首都マニラの繁華街で、いずれも東京都内に住む佐鳥秀明さん（53）と中山晃延さん（41）がタクシーを降りた直後に銃で撃たれ死亡したものです。記者「佐鳥さんと中山さんの遺体が今、羽田空港に到着しました」2人を乗せた飛行機は午後1時ごろ、羽田空港に到着しました。遺体は都