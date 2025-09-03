東京都内のガソリンスタンド経済産業省が3日発表した1日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より10銭安い174円10銭となった。値下がりは3週連続。政府はガソリン価格を抑えるため、定額補助金に加えて店頭価格が175円を超えないよう支給額を追加しており、小幅な値動きにとどまった。追加の補助は3日支給分で終了し、4日以降は定額10円のみとなる。中東情勢の悪化を受け、予防措置として6