嘘の発注で仕入れたカーナビなどを無断で転売し、その金を着服したとして、40歳の男が逮捕されました。 被害は１億円を優に超えるとみられています。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区島崎の江口慶彦容疑者(40)です。 江口容疑者は2022年当時、勤めていた車の販売や点検を行う熊本市内の会社で、仕入れたカーナビやドライブレコーダー10数台を買取店に売却して、その金を着服した疑いが