東京消防庁管内で、3日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で16歳から90歳までの男女18人でした。重篤、重症の人はいませんでした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。