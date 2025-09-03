◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりの豪快46号ソロに衝撃が走っています。3点を追いかける3回、1アウトから大谷選手が第2打席を迎えます。対するはパイレーツで超有望株として期待される新人、バッバ・チャンドラー投手。大谷選手はチャンドラー選手が投じた5球目、99.2マイル(約160キロ)のストレートを捉えると、打球は弾丸ライナ