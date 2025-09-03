今週、サッカー日本代表と対戦するメキシコ代表が米カリフォルニア州オークランドで用具の盗難被害に遭ったことが明らかになった。ＮＢＣベイエリアなどの地元メディアが２日、報じた。記事によると、被害に遭ったのは日曜日（８月３１日）で、オークランドのダウンタウンにあるホテルに駐車していたトラックに侵入を許し、ボール、旗、コーン、シャツなどが盗まれたという。メキシコ代表は、米国時間６日（日本時間７日）に