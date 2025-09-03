俳優の杉浦太陽が３日、水曜コメンテーター（午前）を務めるＴＢＳ系情報番組「ひるおび」（月〜金曜、午前１０時２５分）に生出演した。杉浦は８月６日の同番組を最後に妻で元「モーニング娘。」辻希美の第５子出産に伴い育休に入っていた。８月３１日にＳＮＳを更新し、育休を終えることを報告していた。杉浦と辻は２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）さん、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年