石破総理大臣は、2日の自民党の両院議員総会で記者団の取材に応じて、しかるべき時期に責任を判断するとしながら、当面は続投する意向を表明した。 野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）9月3日の放送は、ノンフィクションライターの石戸諭氏が出演し、このニュースを解説した。 野村邦丸（パーソナリティ）「