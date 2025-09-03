9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された。警視庁によると清水容疑者は7月、東京・杉並区の自宅で大麻の成分を含む植物片を所持した疑いが持たれている。警視庁が3日午前4時過ぎ、自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片が置いてあったほか、巻紙なども見つかっており、清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めているという。「’12年に