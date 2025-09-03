日本に100社以上あると言われる宇宙スタートアップ。そのうちの老舗企業が8月13日に東証グロース市場に上場した。 「宇宙は夢やロマンとして語られることが多く、まだまだ暮らしから遠い存在だが、当社の事業を通して、そうした認識を変え、宇宙を普通の場所にしたい」─。アクセルスペースホールディングス（HD）CEOの中村友哉氏はこう意気込む。 同日の同社株価の終値は公開価格を8割上回る674