中居正広さんと元社員の女性のトラブルをめぐり、フジテレビは港浩一元社長と大多亮元専務を相手取り、50億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。フジテレビが8月28日に公表したリリースによると、2人は人権侵害の可能性がある事案について報告を受けながら、適切な対応を怠り、その結果、広告収入の減少など約453億円の損害を会社に与えたと主張している。その一部にあたるとはいえ、50億円という請求額はあまりに巨額