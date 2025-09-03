9月になりましたが、暑い日が続いています。昨晩から前線が南下して大雨になった所もありました。いつもの年ですと前線が南下するごとに大陸から乾いた涼しい空気が入ってきて秋らしくなりますが、今年はちょっと違うようです。新潟の10月中までの気温予想と北陸地方のこの先2週間の天気をまとめました。前半は、短い周期で天気は変わる前半は、日本海の北を低気圧が次々と通過して前線が通過する見込みです。4日(木)と5日(金)は台