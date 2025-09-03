【トルコ】 消費者物価指数（8月）16:00 予想1.65%前回2.06%（前月比) 予想32.5%前回33.52%（前年比) 生産者物価指数（8月）16:00 予想N/A前回1.73%（前月比) 予想N/A前回24.19%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:50 予想49.7 前回49.7 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55 予想50.1前