テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性見えず、一目均衡表の雲付近に停滞 0.6570ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6570エンベロープ1%上限（10日間） 0.6526一目均衡表・雲（上限） 0.6509現値 0.650510日移動平均 0.650321日移動平均 0.6499一目均衡表・雲（下限） 0.6492一目均衡表・基準線 0.6488一目均衡表・転換線 0.6483100日移動平均 0.6440エンベロープ1%