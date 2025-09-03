ドル円、クロス円は往って来い＝東京為替概況 昨日米債利回り上昇などをきっかけとしたドル高と日本の政局混乱を警戒した円売りに148円94銭まで上昇後、148円割れまで調整が入り、その後少し戻して迎えた東京市場。148円30銭台でスタートし、少しもみ合った後、昨日報じられた麻生元首相が総裁選前倒しを求める意向を固めるとの記事が英語の速報として広まったことなどをきっかけに円売りとなり、148円92銭と前日の