ボートレース津は3日、SG第72回ボートレースダービー（10月21〜26日、津）の初日12Rドリームメンバーを次のように発表した。＜1＞茅原悠紀＜2＞峰竜太＜3＞桐生順平＜4＞池田浩二＜5＞吉田裕平＜6＞関浩哉（数字は枠番。予備は前田将太、山田康二）