大人は卑怯（ひきょう）だ――。かつて満州（現中国東北部）に、両親と妹３人とともに渡った当時１３歳の湯川（旧姓・伊藤）一子さん（９３）（京都府宇治市）は、今でもそう思う。日本の降伏が伝わった後も、残された子どもだけで満州を生き延びることを余儀なくされた。戦争が生み出す人間の残酷さが脳裏に焼き付いている。（岩崎祐也）下京区に住んでいた湯川さんは、伊藤家の長女だった。京都市が募った「平安郷開拓団」と