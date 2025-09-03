自民党の麻生太郎最高顧問は3日、自身の派閥の研修会で「私自身は総裁選を要求する書面に署名、提出することを決めている」と述べ、臨時総裁選挙を求める意向を表明しました。麻生氏はまた、「自民党が責任政党としての役割を果たすべく党内が一丸となってまい進できる態勢を整えるにはどうすればいいか、ひとりひとりがしっかり判断していただければと思っている」と述べました。麻生派に所属する議員の行動については個々に判断