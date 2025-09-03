日本相撲協会は３日、大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）を前に、幕内・十両の関取衆の身長、体重を発表した。幕内最重量は横綱大の里から熱海富士に変わった。大の里は４キロ減り１８７キロ（１９２センチ）、熱海富士は１２キロ増えて１９２キロ（１８７センチ）となった。横綱豊昇龍は１キロ減り１４９キロ（１８８センチ）、大関琴桜は増減なしの１７９キロ（１８９センチ）、大関とりを狙う関脇若隆景は１キ