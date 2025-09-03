ハイデイ日高が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した８月度の売上高速報で、既存店売上高が前年同月比１０．８％増となり、４５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客数が同７．３％増となったほか、客単価も同３．３％増と上昇した。 出所：MINKABU PRESS