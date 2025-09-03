３日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。英国やフランス、米国において財政不安が再燃するなか、前日の欧米市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。日本でも財政悪化リスクが警戒され、超長期債への売りが膨らんだ。 自民党は党四役が前日に辞意を表明した。石破首相は続投への意思を示しているものの、国内の政治情勢次第では政権が交代し、財政拡張型の政策が講じられる可能性が意識され