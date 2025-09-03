３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ４銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円８２銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４８円５０銭前後で推移していたが、午後１時頃には１４８円９０銭台まで上昇。その後、午後２時２０分過ぎには１４８円５０銭近辺まで下落する場面