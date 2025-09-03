富士フイルム株式会社は9月3日（水）、レンズ一体型遠望カメラ「SXシリーズ」の新モデルを2026年初旬に発売すると発表した。光学32倍ズームと小型・軽量ボディを両立したモデルという。 「SXシリーズ」は同社が長年培ってきた光学技術と、画像処理技術を結集して開発したレンズ一体型遠望カメラ。国境・港湾の監視やインフラ設備の点検、車両や船舶などへの搭載、ライブイベントや建設現場での活用など幅広