Snow Man公式TikTokにて、阿部亮平・ラウール・岩本照・向井康二による、ラーメン店でのカリスマックスチャレンジ動画が公開された。 【動画】阿部亮平・ラウール・岩本照・向井康二が長い脚を組んだままキレキレダンスなど ■カリスマメニューだらけのラーメン店に4人が登場 「カリスマックス」はパラパラを現代流にアップデートしたSnow Manの新曲。 動画は「with店主」と添えて公開。