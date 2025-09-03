3日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数564、値下がり銘柄数851と、値下がりが優勢だった。 個別ではホーブ、旭コンクリート工業、イトーヨーギョー、堀田丸正、誠建設工業など6銘柄がストップ高。夢みつけ隊、テクノマセマティカルは一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、コロンビア・ワークス、オーテック、藤田エンジニアリング、大盛工業など93銘柄は