3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ101634 6.1 30090 ２. 日経Ｄインバ 2840652.68973 ３. 日経ベア２ 1445752.3 220.4 ４. 楽天Ｗブル9700-1.6 35660