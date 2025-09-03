3日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城に、ブリオンヌ・バトラー（26）とマッケンジー・メイ（26）が合流した。クラブ公式Ｘが伝えている。 アメリカ出身のバトラーは195cmのミドルブロッカー。昨シーズンはブロックポイント145点を含む通算598得点を記録し、Astemoのチャンピオンシップ出場に大きく貢献した。リーグのトップスパイカー