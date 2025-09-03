ドジャースの大谷翔平選手が、移籍後通算100号のメモリアルアーチを放ちました。3日の全打席をお伝えします。【映像】記念すべき通算100号のメモリアルアーチ達成敵地でのパイレーツ戦に、1番指名打者で先発出場の大谷。第1打席は、初球を打ってレフトフライに倒れます。3点を追う3回の第2打席。弾丸ライナーで、ライトスタンドに飛び込む46号ソロホームラン。7試合ぶりのこの一発は、去年の54本と合わせ、ドジャース移籍後