タレント鈴木蘭々（50）が3日、自身のブログを更新。薬物を乱用する若者に向けたメッセージをつづった。鈴木は「今朝あの大学生朝から薬物摂取でキマっちゃってるな…って感じの子が電車内にいた。。涎を垂らしてゆらゆらしながら唸ったり時折大きな声を出したりしていました最初は体調でも悪いのかなって思って心配してみてたけど…違う感じ…」と同じ電車に乗り合わせた若者の様子について書き出し、「以前渋谷でも真昼間