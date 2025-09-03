平成ノブシコブシ吉村崇（45）が2日放送のフジテレビ系「ぶっとび！昭和・平成テレビの豪快伝説超高額予算どっきりほか衝撃映像を大放出！」に出演。過去に務めた代役を明かした。番組ではイリュージョニストのプリンセス天功がVTR出演。初イリュージョンは初代引田天功のピンチヒッターだったことを受け、アンタッチャブル柴田英嗣（50）は「1回石原さとみさんのピンチヒッターやったことある」と明かし、スタジオを驚かせた