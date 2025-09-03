ボートレース津で１０月２１日から２６日まで行われるＳＧ「第７２回ボートレースダービー」のドリーム戦出場選手が３日、発表された。ダービーの選考基準は昨年８月から今年７月までの勝率上位選手。ドリーム戦出場は選出上位（選考勝率）上位６人とし、枠番も選出順位順に内枠となる。今回は選考勝率１位（８・４９）の茅原悠紀がドリーム戦１号艇となった。◇初日（１０月２１日）１２Ｒ「ドリーム戦」出場選手〈１号艇〉茅