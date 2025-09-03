ストロングスタイルプロレスは３日、１１日の後楽園ホール大会の新たな対戦カードを発表。前日に参戦が発表されたスターライト・キッド（スターダム）がジャガー横田（ディアナ）＆藪下めぐみと組み、プロミネンスの世羅りさ＆柊くるみ＆夏実もちと対戦する。プロミネンスは「はじめまして！プロミネンスです。この度、プロミネンス全員で、ストロングスタイルに参戦させていただきます。３人そろうこともなかなか無い中、この