(P)&(C) PLEDIS EntertainmentSEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによる新ユニット「CxM (SEVENTEEN)」が、9月29日に1stミニアルバム『HYPE VIBES』を発売する。発表にあわせ、トレーラー「JOIN OURVIBE」が公開された。米国・ロサンゼルスで撮影されたこの映像には、自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむCxM (SEVENTEEN)の日常が盛り込まれた。 激しいパーティーを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ました二人は新しいイベントで