◆東京新大学秋季リーグ戦第１週第１日▽創価大７―４流通経大（３日・大田スタジアム）リーグ戦３連覇を目指す創価大が開幕戦に登場。右足のじん帯損傷のためリハビリ中の今秋ドラフト１位候補・立石正広内野手（４年＝高川学園）は、主将としてベンチに入り仲間を支えた。「立場はキャプテンとはいえ、正直、選手としては全く意味のない状態。その中でベンチに入ることに対しては責任がある。声かけだったりミーティングで話