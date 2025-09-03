アトレ新浦安では、2025年9月10日(水)〜17日(水)に第21回 アウトサイダーアート展「つながる個性」を開催。 アトレ新浦安 第21回 アウトサイダーアート展「つながる個性」  日程：2025年9月10日(水)〜17日(水)時間：10:00〜21:00場所：1Fガーデンテラス参加費：無料(自由観覧)主催：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも協力：アトレ新浦安店所在地： 千葉県浦安市入船1-1-1営業時間： 10:00〜2