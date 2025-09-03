テレビ東京の１０月編成説明会が３日、東京・六本木の同局で行われ、１０月１７日スタートの連続ドラマ「コーチ」（金曜・後９時）で主演を務める俳優・唐沢寿明が登壇した。本作は、堂場瞬一氏による同名人気小説が原作。警視庁人事二課から刑事課に派遣された謎多き特命職員の主人公（唐沢）が、行き詰まる若手刑事に的確なアドバイスを与えて成長させていく。唐沢は、さえない５５歳のおじさん・向井光太郎を演じることか