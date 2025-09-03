日本の南にある熱帯低気圧は、今後、台風に発達する見込みです。明日4日(木)から5日(金)は、西日本から東日本に接近し、横断する恐れがあります。東海地方は、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の恐れがあり、警報級の大雨に警戒してください。熱帯低気圧は台風15号へ今後の進路の見通し日本の南にある熱帯低気圧は、今後、台風に発達する見込みです。今日3日は、沖縄の南東の海上を北上し、明日4日には九州に接近するでしょう