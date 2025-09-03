３日、重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京9月3日】中国・北京で3日、中国人民抗日戦争・世界反フアシズム戦争勝利80周年記念大会が盛大に開かれた。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行った。３日、重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）